Игорь Вольхин: «Знаем все сильные стороны УНИКСа»
Форвард «Зенита» Игорь Вольхин накануне заключительного матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ против УНИКСа отметил, что его команде известны все сильные стороны соперника.
«УНИКС очень силен на подборах, агрессивно играет в защите. Но мы все их сильные стороны знаем, встречались с этой командой не раз.
Конец регулярки? В каждой игре важно показать свой максимум, и этот матч не станет исключением. Приложим все силы, чтобы при своих болельщиках одержать победу», – сказал Вольхин.
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