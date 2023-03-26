Игорь Вольхин: «Знаем все сильные стороны УНИКСа»

Форвард « » накануне заключительного матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ против УНИКСа отметил, что его команде известны все сильные стороны соперника.

« очень силен на подборах, агрессивно играет в защите. Но мы все их сильные стороны знаем, встречались с этой командой не раз.

Конец регулярки? В каждой игре важно показать свой максимум, и этот матч не станет исключением. Приложим все силы, чтобы при своих болельщиках одержать победу», – сказал Вольхин.

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