Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»

Итан Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Майами».

Атакующий защитник Итан Томпсон, выступавший в прошлом сезоне за фарм-клуб «Орландо» в G-лиге, принял приглашение от «Хит» в тренировочный лагерь.

«Хит» добавил в состав игрока пуэрториканского происхождения спустя день после того, как команда объявила о проведении предсезонного матча против «Мэджик» 4 октября в Пуэрто-Рико.

В среду фарм-клуб «Хит» в G-лиге, «Су-Фолс», объявил о приобретении прав на Томпсона и выбора во втором раунде драфта G-лиги 2025 года у «Мэджик» в обмен на права на форварда Джастина Шэмпени, выбора в первом раунде (16-й номер) драфта G-лиги 2025 года и выбора во втором раунде драфта G-лиги 2026 года.