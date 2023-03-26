Алекс Карузо: «Между мной и Остином Ривзом не так уж много общего»

Защитник « » не понимает, почему его сравнивают с защитником « » .

«Это забавно, потому что между нами не так уж много общего.

Он практически всю свою карьеру провел в НБА, а я не был выбран на драфте, на год отправился в G-лигу, сыграл в трех Летних лигах, чтобы в итоге попасть в команду. И даже после этого прошел мучительный путь, чтобы получить игровое время и роль в команде», – сказал Карузо.

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