Алекс Карузо: «Между мной и Остином Ривзом не так уж много общего»
Защитник «Чикаго» Алекс Карузо не понимает, почему его сравнивают с защитником «Лейкерс» Остином Ривзом.
«Это забавно, потому что между нами не так уж много общего.
Он практически всю свою карьеру провел в НБА, а я не был выбран на драфте, на год отправился в G-лигу, сыграл в трех Летних лигах, чтобы в итоге попасть в команду. И даже после этого прошел мучительный путь, чтобы получить игровое время и роль в команде», – сказал Карузо.
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Он игрок защитого плана, прежде всего.
Но при этом давал данк-контесты (полагаю, чтобы просто его запомнили). Этот хайп и накинул ему зарплаты.