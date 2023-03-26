Алекс Карузо: «Между мной и Остином Ривзом не так уж много общего»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Алекс Карузо Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо не понимает, почему его сравнивают с защитником «Лейкерс» Остином Ривзом.

«Это забавно, потому что между нами не так уж много общего.

Он практически всю свою карьеру провел в НБА, а я не был выбран на драфте, на год отправился в G-лигу, сыграл в трех Летних лигах, чтобы в итоге попасть в команду. И даже после этого прошел мучительный путь, чтобы получить игровое время и роль в команде», – сказал Карузо.

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5 комментариев

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lecter666999
Ответ Abdulla
Так у Карузо и роль иная была. Он игрок защитого плана, прежде всего. Но при этом давал данк-контесты (полагаю, чтобы просто его запомнили). Этот хайп и накинул ему зарплаты.
Сейчас недостаточно иметь только дефенс. Без трехи ты игрок около минималки. 10 лямов Карузо это аномальный контракт
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Abdulla
Ответ lecter666999
Ривс просто лучше играет в баскетбол, чем Карузо. Карузо за столько лет так и не прокачал треху даже до уровня чтоб хотя бы его крыли на трёхе, а не просто бросали
Так у Карузо и роль иная была.
Он игрок защитого плана, прежде всего.
Но при этом давал данк-контесты (полагаю, чтобы просто его запомнили). Этот хайп и накинул ему зарплаты.
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lecter666999
Ривс просто лучше играет в баскетбол, чем Карузо. Карузо за столько лет так и не прокачал треху даже до уровня чтоб хотя бы его крыли на трёхе, а не просто бросали
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Михаил Быковский
Ответ elMORRO
сказал бы просто я гоат, а он нет
Ну сейчас в лал появится ещё один гоат
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elMORRO
сказал бы просто я гоат, а он нет
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