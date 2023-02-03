Алекс Карузо не думает, что «Чикаго» обменяет его перед дедлайном
Защитник «Чикаго» Алекс Карузо отреагировал на слухи о возможном обмене перед дедлайном.
«Я ожидаю, что останусь в нынешней команде», – заявил Карузо.
Ранее сообщалось, что «Буллс» хотят сохранить Алекса и просят завышенную компенсацию за игрока.
В нынешнем сезоне 28-летний Карузо набирает 5,7 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.
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