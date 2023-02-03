Алекс Карузо не думает, что «Чикаго» обменяет его перед дедлайном

Защитник « » отреагировал на слухи о возможном обмене перед дедлайном.

«Я ожидаю, что останусь в нынешней команде», – заявил Карузо.

Ранее сообщалось, что «Буллс» хотят сохранить Алекса и просят завышенную компенсацию за игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Карузо набирает 5,7 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла