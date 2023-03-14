Стив Керр пригласил Алекса Карузо в сборную США

Теги Чикаго сборная США НБА Стив Керр Алекс Карузо чемпионат мира-2023 Баскетбол

Алекс Карузо может дебютировать за сборную США в этом году.

По информации The Athletic, главный тренер национальной команды США и «Голден Стэйт» Стив Керр обращался к защитнику «Чикаго» по поводу возможного участия в предстоящем чемпионате мира.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Индонезии, в Японии и на Филиппины с 25 августа по 10 сентября.

Корявый белый парень почти затмил подвиги Дэвиса. Комментаторы сравнивали Карузо с Джорданом, Бердом, Пэйтоном и Гервином

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10 комментариев

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boller_73
Это сборная США дебютирует с Карузо
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maryat
Даже если никого больше не позовёт, гоат в соляру затащит
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Mr.BadGuy
Rfrкакой смысл теперь ЧМ проводить?
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Bdv68
и в Филиппинии☝️🤬
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пашу
Блин, с Карузо любой может выиграть. Надо и другим командам дать шанс, вообще-то. Керр - читер
+2
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mqh9pzrxgf
Значит хотят собрать команду уровня дрим Тим
+4
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Pirikas
Ответ Tim Timson
сразу с козырей пошел?)
С карузырей)
+7
-2
+5
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banderos
Просто дайте Алексу золотую медаль, а дальше играйте сами
+10
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cruyff14@bk.ru
Кандидат от народа
+15
-3
+12
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Tim Timson
сразу с козырей пошел?)
+21
-2
+19
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