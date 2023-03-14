Стив Керр пригласил Алекса Карузо в сборную США

может дебютировать за сборную США в этом году.

По информации The Athletic, главный тренер национальной команды США и «Голден Стэйт» обращался к защитнику « » по поводу возможного участия в предстоящем чемпионате мира.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Индонезии, в Японии и на Филиппины с 25 августа по 10 сентября.

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