Остин Ривз – о том, почему его сравнивают с Алексом Карузо: «Мы играли за «Лейкерс», и мы белые»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз объяснил, почему его часто сравнивают с Алексом Карузо («Чикаго»).
«Мы совершенно разные игроки, но мы играли за «Лейкерс», и мы белые.
Мы не очень похожи на атлетов. Алекс – атлетичный, но я не настолько. Я понимаю, почему на сравнивают, но мы два совершенно разных игрока», – сказал Ривз.
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