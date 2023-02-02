Остин Ривз – о том, почему его сравнивают с Алексом Карузо: «Мы играли за «Лейкерс», и мы белые»

Защитник «Лейкерс» объяснил, почему его часто сравнивают с (« »).

«Мы совершенно разные игроки, но мы играли за «Лейкерс», и мы белые.

Мы не очень похожи на атлетов. Алекс – атлетичный, но я не настолько. Я понимаю, почему на сравнивают, но мы два совершенно разных игрока», – сказал Ривз.

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