Остин Ривз – о том, почему его сравнивают с Алексом Карузо: «Мы играли за «Лейкерс», и мы белые»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Алекс Карузо Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз объяснил, почему его часто сравнивают с Алексом КарузоЧикаго»).

«Мы совершенно разные игроки, но мы играли за «Лейкерс», и мы белые.

Мы не очень похожи на атлетов. Алекс – атлетичный, но я не настолько. Я понимаю, почему на сравнивают, но мы два совершенно разных игрока», – сказал Ривз.

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1 комментарий

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Leshiy888
"А как стану свободным агентом, получу долгосрочный контракт и тоже свалю из Лейкерс", - добавил Ривз.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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