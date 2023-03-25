Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
В субботу саратовский «Автодор» обыграл на своей площадке пермскую «Парму» (85:59) и обеспечил себе место в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Автодор» занял второе место в группе «Б» и восьмое итоговое место, выбив красноярский «Енисей» из борьбы за выход в плей-офф.
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:
ЦСКА (1) – «Автодор» (8)
«Локомотив-Кубань» (4/5) – «Нижний Новгород» (5/4)
УНИКС (2) – «Парма» (7)
«Зенит» (3) – МБА (6)
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