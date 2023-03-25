Защитник «Нижнего Новгорода» представил новый выпуск личного видеоблога PONKRASHOW, который посвящен «Финалу четырех» Кубка России.

Решающие матчи Кубка прошли в Санкт-Петербурге. Нижегородцы в 1/2 обыграли « », а затем в финале « ».

«Такие финалы нужно показывать изнутри! Вся кухня до, победная раздевалка команды, комментарии игроков. Возможно и даст интервью в этом выпуске?! Казалось бы, при чем тут синий трактор?

Мой пятый стал первым трофеем для Нижнего. Расскажу как мы к этому шли, и какие эмоции получила команда», – говорится в аннотации к видео.

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