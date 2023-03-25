Антон Понкрашов представил новый выпуск личного видеоблога, который посвящен «Финалу четырех» Кубка России

Теги Антон Понкрашов Химки Зенит Кубок России видео БК Пари Нижний Новгород Иван Стребков Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов представил новый выпуск личного видеоблога PONKRASHOW, который посвящен «Финалу четырех» Кубка России.

Решающие матчи Кубка прошли в Санкт-Петербурге. Нижегородцы в 1/2 обыграли «Химки», а затем в финале «Зенит».

«Такие финалы нужно показывать изнутри! Вся кухня до, победная раздевалка команды, комментарии игроков. Возможно и Иван Стребков даст интервью в этом выпуске?! Казалось бы, при чем тут синий трактор?

Мой пятый Кубок России стал первым трофеем для Нижнего. Расскажу как мы к этому шли, и какие эмоции получила команда», – говорится в аннотации к видео.

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