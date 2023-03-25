Антон Понкрашов представил новый выпуск личного видеоблога, который посвящен «Финалу четырех» Кубка России
Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов представил новый выпуск личного видеоблога PONKRASHOW, который посвящен «Финалу четырех» Кубка России.
Решающие матчи Кубка прошли в Санкт-Петербурге. Нижегородцы в 1/2 обыграли «Химки», а затем в финале «Зенит».
«Такие финалы нужно показывать изнутри! Вся кухня до, победная раздевалка команды, комментарии игроков. Возможно и Иван Стребков даст интервью в этом выпуске?! Казалось бы, при чем тут синий трактор?
Мой пятый Кубок России стал первым трофеем для Нижнего. Расскажу как мы к этому шли, и какие эмоции получила команда», – говорится в аннотации к видео.
«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA
«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир
Комментарии