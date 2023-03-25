Разыгрывающий « » рассказал о том, почему перешел в российскую команду.

Французская федерация отстранила Эртеля от выступления за национальную команду в связи с переездом в Россию.

«В первую очередь я должен думать о себе. Носить майку сборной Франции – большая часть, но в первую очередь я думаю обо всей своей семье, своем будущем и своих детях. Если по экономическим и баскетбольным причинам лучше быть здесь, то я буду здесь. Если нет других вариантов, то что мне делать?

Надо максимально позаботиться о будущем. Думаю, на моем месте все поступили бы так же. Меня, конечно, смущает, что я не в сборной Франции. Особенно после Евробаскета с той командой, которую выстроил Венсан Колле. Эта ситуация меня огорчает, а тут еще и каждый день меня критикуют люди, которые не знают мою ситуацию, и это не очень приятно.

Какое отношение имеют к моей ситуации происходящие события? Хорошо, они это делают. Но это не значит, что я одобряю то, что они делают. Я не знаю никого здесь, кто бы это поддерживал. Если следовать вашей логике, мы не можем играть ни в Китае, ни в Израиле. Если следовать этой логике, то давайте применять ее ко всем, а не только ко мне.

Какое отношение действия российского правительства имеют ко мне? Если я играю в России, означает ли это, что я одобряю то, что происходит? Получается, люди, которые играют в Китае, поддерживают политику этой страны в области прав человека? Французы принимают все, что делает французское правительство? Я так не думаю.

Я зарабатываю в два-три раза больше, чем делал бы это в другом европейском клубе. Я играю по 25-30 минут за матч, процветаю в баскетбольном смысле, а также работаю с тренером, который доверяет мне на 100 процентов», – заявил Эртель в интервью L’Equipe.

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