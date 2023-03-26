Адриатическая лига. «Мега» принимает «Сплит», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»

Теги результаты Партизан Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Мега Сплит Баскетбол

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

«Мега» принимает «Сплит», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Мега – Сплит 43:41 (перерыв)
Дата проведения
26 марта, 13.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча
Мега
Malik Rorie (0), Казалон (0), Джуришич (0), Рудан (0), Бранкович (0).
Сплит
Nelson (0), Мавра (0), Шортер (0), Sullivan (0), Тишма (0).

Партизан – Цедевита Олимпия
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Будучность Черногория – 16-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Мега Сербия – 11-11, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Борац Чачак Сербия – 6-17, Скопье Северная Македония - 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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