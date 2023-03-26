Адриатическая лига. «Мега» принимает «Сплит», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

«Мега» принимает «Сплит», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Будучность Черногория – 16-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Мега Сербия – 11-11, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Борац Чачак Сербия – 6-17, Скопье Северная Македония - 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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