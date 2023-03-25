Адриатическая лига. «Борац» – «Скопье», «Студентски Центар» примет «Будучность»
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац» примет северомакедонское «Скопье».
В дерби черногорских клубов «Студентски Центар» сойдется с «Будучностью».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 21.00, «Hala Borac»
- Дата проведения
- 25 марта, 23.00, «Морача»
Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-12, Мега Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Борац Чачак Сербия – 5-17, Скопье Северная Македония - 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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