Адриатическая лига. «Борац» – «Скопье», «Студентски Центар» примет «Будучность»

Теги результаты Адриатическая лига Будучность Борац Чачак Скопье Студентски центар Баскетбол

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац» примет северомакедонское «Скопье».

В дерби черногорских клубов «Студентски Центар» сойдется с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Скопье
Дата проведения
25 марта, 21.00, «Hala Borac»
Онлайн матча

Студентски центар – Будучность
Дата проведения
25 марта, 23.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-12, Мега Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Борац Чачак Сербия – 5-17, Скопье Северная Македония - 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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