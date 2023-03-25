Болельщики «Задара» попали посторонним предметом в голову своему тренеру. Матч был доигран при пустых трибунах

Теги видео болельщики Адриатическая лига Задар судьи Даниэль Юсуп Игокеа Баскетбол

Во время пятничного матча Адриатической лиги между хорватским «Задаром» и боснийской «Игокеа» (67:68) произошел инцидент, в результате которого встречу пришлось доигрывать без зрителей на трибунах.

При счете 31:33 и чуть менее трех минут до конца второй четверти болельщики «Задара» начали выражать недовольство судейством. Судьи попросили убрать с трибуны одного из зрителей за непристойные кричалки.

Эпизод разозл остальных болельщиков, которые начали протестовать и бросать посторонние предметы на площадку. Один из предметов попал в голову главному тренеру «Задара» Даниэлю Юсупу.

После инцидента судьи попросили всех зрителей освободить трибуны. Матч продолжился через полчаса, когда трибуны были полностью пусты. В итоге «Задар» проиграл со счетом 67:68.

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