Адриатическая лига. «Задар» – «Игокеа»
В пятницу, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Задар» примет северомакедонский клуб «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 марта, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-12, Мега Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 10-12, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-14, Борац Чачак Сербия – 5-17, Скопье Северная Македония - 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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