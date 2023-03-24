Адриатическая лига. «Задар» – «Игокеа»

Теги результаты Адриатическая лига Задар Игокеа Баскетбол

В пятницу, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Задар» примет северомакедонский клуб «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Игокеа
Дата проведения
24 марта, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-12, Мега Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 10-12, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-14, Борац Чачак Сербия – 5-17, Скопье Северная Македония - 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий