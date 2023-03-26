Эмил Райкович: «Локо» показывает быстрый и агрессивный баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович уверен, что заключительный матч регулярного чемпионата Лиги ВТБ против « ива-Кубань» получится зрелищным.

«Это последний матч регулярного чемпионата. Сейчас работаем над тем, чтобы вернуть всех игроков в форму.

Думаю, встреча будет интересна болельщикам, так как «Локо» показывает быстрый и агрессивный баскетбол», – сказал Райкович.

В случае победы «Локо» обойдет «Нижний Новгород» в борьбе за 4-е место в таблице и получит преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе