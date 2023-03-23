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Зоран Лукич: «Я полностью сосредоточен на работе с «Нижним Новгородом»

Теги Црвена Звезда MTS БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал слухи о переговорах с другими клубами Европы в связи с истечением контракта специалиста в этом году.

Сербский zurnal.rs утверждает, что летом Лукич рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера «Црвены Звезды».

«Я полностью сосредоточен на работе с «Нижним Новгородом» и решающих матчах. В своей карьере я никогда не рассматривал предложения от других клубов по ходу текущего сезона. Не хочу, чтобы меня что-то отвлекало от работы. Нынешний год – не исключение. Так что подождем до конца сезона, а там посмотрим», – пояснил тренер.

«Нижний» идет на 5-й строчке в группе «А» с результатом 17-14.

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