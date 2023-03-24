УНИКС объявил о возвращении Ивана Лазарева

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Иван Лазарев Самара Баскетбол

Центровой Иван Лазарев (32 года, 210 см) стал игроком УНИКСа.

В июле прошлого года баскетболист пополнил состав «Самары». В 20 встречах сезона-22/23 Лиги ВТБ Иван набирает в среднем 5,1 очка и 3,1 подбора.

В начале марта 2022 года Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

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1 комментарий

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Rin Fly
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