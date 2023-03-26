Участие Леброна Джеймса в воскресном матче против «Буллс» маловероятно

«Лейкерс» изменили статус накануне воскресного домашнего матча против « ». Участие звездного форварда в игре возможно, но маловероятно.

38-летний Джеймс не играет с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Ранее сообщалось, что Леброн возобновил тренировки на площадке и надеется на возвращение в последних матчах регулярного чемпионата. Сам игрок опроверг информацию и заявил, что намеченной даты его возвращения пока нет.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна