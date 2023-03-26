Участие Леброна Джеймса в воскресном матче против «Буллс» маловероятно
«Лейкерс» изменили статус Леброна Джеймса накануне воскресного домашнего матча против «Чикаго». Участие звездного форварда в игре возможно, но маловероятно.
38-летний Джеймс не играет с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.
Ранее сообщалось, что Леброн возобновил тренировки на площадке и надеется на возвращение в последних матчах регулярного чемпионата. Сам игрок опроверг информацию и заявил, что намеченной даты его возвращения пока нет.
Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна
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