Участие Леброна Джеймса в воскресном матче против «Буллс» маловероятно

Теги травмы Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» изменили статус Леброна Джеймса накануне воскресного домашнего матча против «Чикаго». Участие звездного форварда в игре возможно, но маловероятно.

38-летний Джеймс не играет с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Ранее сообщалось, что Леброн возобновил тренировки на площадке и надеется на возвращение в последних матчах регулярного чемпионата. Сам игрок опроверг информацию и заявил, что намеченной даты его возвращения пока нет.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий