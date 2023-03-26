Пабло Ласо: «Мне не нравится, что Лука Дончич показывает свою слабость»

Бывший тренер в «Реале», ныне главный тренер « » признался, что ему не понравилось недавнее заявление звезды « ».

Дончич после поражения от «Шарлотт» (109:117) заявил, что не справляется с поставленными перед ним задачами.

«Дончич всегда был таким, но думаю, что ему нужно контролировать себя. Мне не понравились его слова.

Мне не нравится, что он показывает свою слабость. Ему не стоит так говорить. Если он думает так о себе, ему лучше замолчать и исправить проблему, а не обвинять кого-то. Но мотивационный аспект – это очень личное, а Дончич — суперзвезда, так что пусть делает, что хочет», – сказал Ласо.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает