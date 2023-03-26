«Не ожидал, что так будет». Кайри Ирвинг по-другому представлял себе переход в «Даллас»

Разыгрывающий « » признался, что по-другому представлял себе переход в «Мэверикс».

Команда выиграла лишь 3 из 10 матчей, в которых участвовали Ирвинг и .

«Нет, не ожидал, что так будет. Я рассчитываю на победу в каждом матче, в котором играю. Такое у меня отношение к баскетболу.

Но такова реальность. Наш результат 3-7. Но опять же, баскетбол – командная игра. Как бы вы ни хотели обвинить меня и Луку, это командная игра. И мы говорим об этом в раздевалке. Всем нравится указывать пальцем на нас, но это командная игра.

Когда мы фокусируется на командной составляющей, мы получаем четкие ответы. Но когда мы концентрируемся на двух игроках и их показателях, это ограничивает всех остальных парней и их возможности. Я верю в каждого из этих парней.

Когда я переходил в эту команду, я знал, что потеря Дориана Финни-Смита и Спенсера Динуидди повлечет серьезные изменения в составе – изменится игровое время, изменится стартовая пятерка. Я не всегда был здоров, как хотелось бы, другие парни тоже, в том числе Лука. Но опять же, нет времени на оправдания, мы просто должны быть готовы», – сказал Ирвинг.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно