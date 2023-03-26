«Не ожидал, что так будет». Кайри Ирвинг по-другому представлял себе переход в «Даллас»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг признался, что по-другому представлял себе переход в «Мэверикс».

Команда выиграла лишь 3 из 10 матчей, в которых участвовали Ирвинг и Лука Дончич.

«Нет, не ожидал, что так будет. Я рассчитываю на победу в каждом матче, в котором играю. Такое у меня отношение к баскетболу.

Но такова реальность. Наш результат 3-7. Но опять же, баскетбол – командная игра. Как бы вы ни хотели обвинить меня и Луку, это командная игра. И мы говорим об этом в раздевалке. Всем нравится указывать пальцем на нас, но это командная игра. 

Когда мы фокусируется на командной составляющей, мы получаем четкие ответы. Но когда мы концентрируемся на двух игроках и их показателях, это ограничивает всех остальных парней и их возможности. Я верю в каждого из этих парней.

Когда я переходил в эту команду, я знал, что потеря Дориана Финни-Смита и Спенсера Динуидди повлечет серьезные изменения в составе – изменится игровое время, изменится стартовая пятерка. Я не всегда был здоров, как хотелось бы, другие парни тоже, в том числе Лука. Но опять же, нет времени на оправдания, мы просто должны быть готовы», – сказал Ирвинг.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

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9 комментариев

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Никола Тесла
Шалфей в нужных количествах просто до Далласа еще не доехал. А бессердечный Кьюбан, не дает повесить под крышей арены мумифицированную крысу-талисман. И Леброн пока с травмой, Кайри в одно лицо тянет клуб и пухляша.
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Xell
Поэтому летом я свалю в Лал—добавил Ирвинг))
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RAMIK
Ответ Кирилл
Сейчас проблема Далласа в том, что у них просто нет адекватной скамейки и защитного «цербера». В прошлом году, когда вышли в финал конференции, у Далласа были Брансон и Динвидди, которые выходя со скамейки не опускали командный уровень ниже чем когда Лука на паркете, а иногда и вообще повышали. Ну и Финни-Смит мог положить свободную трешку после скидки и отзащищаться против любого игрока. А сейчас ну вообще никого такого нет уже…
Когда команда так перестраивается ей в любом случае нужно время. Даллас отняли Ирвинга у ЛАЛ по сути, захотев побороться за титул, в итоге они сильно проиграли, а ЛАЛ однозначно выиграл.
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Кирилл
Ответ RAMIK
Кайри играет не хуже чем в своих прошлых командах, тут проблема не в нём. В этом клубе всех вторых звезд не особо то и любит первая звезда.
Сейчас проблема Далласа в том, что у них просто нет адекватной скамейки и защитного «цербера».

В прошлом году, когда вышли в финал конференции, у Далласа были Брансон и Динвидди, которые выходя со скамейки не опускали командный уровень ниже чем когда Лука на паркете, а иногда и вообще повышали.
Ну и Финни-Смит мог положить свободную трешку после скидки и отзащищаться против любого игрока.

А сейчас ну вообще никого такого нет уже…
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Максим Макеев
видимо в раздевалке далласа происходит что то типа такого
Ирвинг и Дончич говорят мы Д´Артатьяны а вы все кукичи
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Heyarager
Опа)))
Началось))
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RAMIK
Ответ Arthur Ugly
Так не бывает: вся команда не в ногу, один Кайри в ногу. И так каждый раз, в каждой новой команде.
Кайри играет не хуже чем в своих прошлых командах, тут проблема не в нём. В этом клубе всех вторых звезд не особо то и любит первая звезда.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Да, кто бы мог подумать, что команда с процентом побед чуть выше 50, которой нужно 51 очко от Дончича, чтобы победить в одно очко могучий САС (и это лишь единичный пример), может посыпаться, если ее ростер станет еще хуже.
+23
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Arthur Ugly
Так не бывает: вся команда не в ногу, один Кайри в ногу. И так каждый раз, в каждой новой команде.
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