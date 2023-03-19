Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», ПАОК встретится с «Кардицасом»

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

В Афинах состоится греческое дерби между « » и « ». встретится с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 17-0, Панатинаикос – 14-3, АЕК – 11-7, Перистери – 12-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 10-8, Колоссос – 8-9, Арис – 9-10, – 5-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 4-14, Ионикос – 4-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников