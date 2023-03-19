Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», ПАОК встретится с «Кардицасом»
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
В Афинах состоится греческое дерби между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». ПАОК встретится с «Кардицасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 16.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 19 марта, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 19 марта, 18.00, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Олимпиакос – 17-0, Панатинаикос – 14-3, АЕК – 11-7, Перистери – 12-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 10-8, Колоссос – 8-9, Арис – 9-10, Лаврион – 5-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 4-14, Ионикос – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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