Трэй Янг: «Хорошие парни побеждают»

Разыгрывающий «Атланты» отреагировал на победу команды над «Индианой» (143:130).

«Хорошие парни побеждают. Идем вперед, несмотря ни на что», – написал Янг в соцсети.

Янг был удален с площадки в середине третьей четверти за то, что бросил мяч в судью Скотта Уолла.

Лидер «Хоукс» получил 15-й технический в сезоне. Следующий технический будет означать автоматическую дисквалификацию на один матч.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел