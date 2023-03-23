Трэй Янг и Леброн Джеймс – в списке худших бросающих на исходе владения в сезоне НБА
Представлен список из пяти игроков НБА с худшим и наилучшим процентом реализации 3-очковых бросков на исходе владения.
Подборка сделана из баскетболистов, совершивших не менее 30 бросков из-за дуги в последние 4 секунды владения в сезоне-2022/23.
1. О Джи Ануноби («Торонто»), 50% реализации 3-очковых (15-30)
2. Кавай Ленард («Клипперс»), 46,9% реализации 3-очковых (15-32)
3. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 44% реализации 3-очковых (22-50)
4. Карис Леверт («Кливленд»), 41,5% реализации 3-очковых (17-41)
5. Микэл Бриджес («Бруклин»), 40,5% реализации 3-очковых (15-37).
Худшие:
1. Трэй Янг («Атланта»), 6,5% реализации 3-очковых (2-31)
2. Леброн Джеймс («Лейкерс»), 6,7% реализации 3-очковых (2-30)
3. Киллиан Хэйс («Детройт»), 11,8% реализации 3-очковых (4-35)
4. Джа Морэнт («Мемфис»), 12,5% реализации 3-очковых (5-40)
5. Джордан Кларксон («Юта»), 13,2% реализации 3-очковых (7-53).
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