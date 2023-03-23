Трэй Янг и Леброн Джеймс – в списке худших бросающих на исходе владения в сезоне НБА

Теги Леброн Джеймс НБА Кавай Ленард Джордан Кларксон Карис Леверт Де'Аарон Фокс О Джи Ануноби Трэй Янг Микэл Бриджес Джа Морэнт Киллиан Хэйс Баскетбол

Представлен список из пяти игроков НБА с худшим и наилучшим процентом реализации 3-очковых бросков на исходе владения.

Подборка сделана из баскетболистов, совершивших не менее 30 бросков из-за дуги в последние 4 секунды владения в сезоне-2022/23.

1. О Джи Ануноби («Торонто»), 50% реализации 3-очковых (15-30)

2. Кавай Ленард («Клипперс»), 46,9% реализации 3-очковых (15-32)

3. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 44% реализации 3-очковых (22-50)

4. Карис Леверт («Кливленд»), 41,5% реализации 3-очковых (17-41)

5. Микэл Бриджес («Бруклин»), 40,5% реализации 3-очковых (15-37).

Худшие:

1. Трэй Янг («Атланта»), 6,5% реализации 3-очковых (2-31)

2. Леброн Джеймс («Лейкерс»), 6,7% реализации 3-очковых (2-30)

3. Киллиан Хэйс («Детройт»), 11,8% реализации 3-очковых (4-35)

4. Джа Морэнт («Мемфис»), 12,5% реализации 3-очковых (5-40)

5. Джордан Кларксон («Юта»), 13,2% реализации 3-очковых (7-53).

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1 комментарий

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Tim Timson
страшные поэты концовочники))
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