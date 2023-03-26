Трэй Янг бросил мяч в арбитра и был удален с площадки

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг был удален с площадки в середине третьей четверти матча против «Индианы» (143:130) за то, что бросил мяч в судью Скотта Уолла.

За 7:52 до конца третьей четверти Янг получил фол в нападении, после чего защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон забросил трехочковый и сравнял счет. «Хоукс» взяли тайм-аут. Расстроенный Янг сначала ударил мячом в пол, затем с силой бросил его в сторону арбитра.

Судья поймал мяч, но выписал Янгу технический фол и удалил с площадки.

Лидер «Хоукс» получил 15-й технический в этом сезон. Еще один технический будет означать автоматическую дисквалификацию на один матч.

Янг завершил матч с 14 очками, 5 передачами и 3 подборами за 21 минуту на паркете.

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1 комментарий

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Вадим flanec
Неплохая передача, нашла адресата.
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