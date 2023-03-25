Никола Йокич о награде MVP: «Достаточно, я больше не могу»

Центровой « » в интервью Glas Amerike после победы над «Вашингтоном» (118:104) не захотел обсуждать гонку за наградой MVP этого сезона.

«Достаточно, я больше не могу, правда. Третий год… Я особо не думаю об этом.

Я сосредоточен на следующем матче, и все. Если получу, то получу. Кто бы ни выиграл награду, он заслужил», – сказал сербский бигмен.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич