Никола Йокич о награде MVP: «Достаточно, я больше не могу»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич в интервью Glas Amerike после победы над «Вашингтоном» (118:104) не захотел обсуждать гонку за наградой MVP этого сезона.

«Достаточно, я больше не могу, правда. Третий год… Я особо не думаю об этом.

Я сосредоточен на следующем матче, и все. Если получу, то получу. Кто бы ни выиграл награду, он заслужил», – сказал сербский бигмен.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарик150
Черные blm устроят , если Йокичу mvp отдадут 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Отдайте уже нытику Эмбиду.
Чернокожему!
А то все такие атлетичные, а лучшие игроки лиги пухлые европейские ребята))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mikes
"Я устал, я ухожу."©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
сломали чернявые. посмотрим в плей-офф вендетта или что получится))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий