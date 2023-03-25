Дрэймонд Грин: «Тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида»

Форвард « » после матча с «Филадельфией» (120:112) рассказал, что его слова о («Денвере») разозлили .

«Джоэл сказал: «Знаешь, почему я сегодня так играл?» Ты сказал, что против Йокича тяжелее всего защищаться в этой лиге, и я воспринял это как личное оскорбление».

Так что хочу сообщить всем, что тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида», – сказал Грин.

Эмбиид завершил матч с 46 очками, 9 подборами и 8 передачами.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич