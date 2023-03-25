Дрэймонд Грин: «Тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после матча с «Филадельфией» (120:112) рассказал, что его слова о Николе Йокиче («Денвере») разозлили Джоэла Эмбиида.

«Джоэл сказал: «Знаешь, почему я сегодня так играл?» Ты сказал, что против Йокича тяжелее всего защищаться в этой лиге, и я воспринял это как личное оскорбление».

Так что хочу сообщить всем, что тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида», – сказал Грин.

Эмбиид завершил матч с 46 очками, 9 подборами и 8 передачами.

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4 комментария

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олси
Первый доминирующий центр после Шака .
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RayRay
Он задолбал языком молоть. Мемфис уже замотивировал , что они где-то далеко . Итог мы знаем .
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Григорий Ефимов
Теперь ему Йокич в матче через неделю насует трипл))
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Дмитрий Титов
Дрэймонд переобулся практически в прыжке)
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