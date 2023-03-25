Дрэймонд Грин: «Тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после матча с «Филадельфией» (120:112) рассказал, что его слова о Николе Йокиче («Денвере») разозлили Джоэла Эмбиида.
«Джоэл сказал: «Знаешь, почему я сегодня так играл?» Ты сказал, что против Йокича тяжелее всего защищаться в этой лиге, и я воспринял это как личное оскорбление».
Так что хочу сообщить всем, что тяжелее всего защищаться против Джоэла Эмбиида», – сказал Грин.
Эмбиид завершил матч с 46 очками, 9 подборами и 8 передачами.
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