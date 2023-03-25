Никола Йокич о шансах «Денвера» в плей-офф: «Пройдем первый раунд, а там посмотрим»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оценил шансы команды в предстоящем розыгрыше плей-офф.

«Не знаю, я ожидаю, что мы пройдем первый раунд, а там посмотрим.

Я даже не знаю, с кем мы будем играть в первом раунде. Это может быть «Голден Стэйт», «Миннесота», «Лейкерс», «Оклахома» или «Юта», я точно не знаю, но думаю, что когда мы посмотрим на наши результаты против них в этом сезоне, они не будут такими уж выдающимися, так что посмотрим.

Наша задача – двигаться вперед раунд за раундом. У нас, безусловно, есть шансы. По-моему, у нас интересная команда», – сказал Йокич.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Если это будет ГС или Лейкерс, то вы отлетите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GarbaXosa
Красиво сказано и уверенно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
в ПО все будет по взрослому
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий