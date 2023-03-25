Никола Йокич о шансах «Денвера» в плей-офф: «Пройдем первый раунд, а там посмотрим»

Центровой « » оценил шансы команды в предстоящем розыгрыше плей-офф.

«Не знаю, я ожидаю, что мы пройдем первый раунд, а там посмотрим.

Я даже не знаю, с кем мы будем играть в первом раунде. Это может быть «Голден Стэйт», «Миннесота», «Лейкерс», «Оклахома» или «Юта», я точно не знаю, но думаю, что когда мы посмотрим на наши результаты против них в этом сезоне, они не будут такими уж выдающимися, так что посмотрим.

Наша задача – двигаться вперед раунд за раундом. У нас, безусловно, есть шансы. По-моему, у нас интересная команда», – сказал Йокич.

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