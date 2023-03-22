Коллинз и Янг выразили недовольство Айви после того, как он набрал очки на последних секундах при «-24»

Звезды «Атланты» и остались недовольны решением новичка « » в концовке матча между командами.

Айви на последних секундах при «-24» набрал очки без сопротивления.

Наблюдавшие за эпизодом со скамейки Коллинз и Янг после сирены стали объяснять Джейдену, что он не должен был продолжать игру. До серьезного конфликта дело не дошло.

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Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?