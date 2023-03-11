Тайрон Лю: «Расселл Уэстбрук на 100 процентов вовлечен, и он великолепен»

Главный тренер «Клипперс» заявил, что очень доволен тем, как вписался в команду.

«Он на 100 процентов вовлечен, и он великолепен. Даже в последнем матче, когда он не вернулся на площадку, он просто разговаривал с Терэнсом Мэнном, разговаривал с парнями, оставался вовлеченным, болел за партнеров по команде, и это было очень важно.

То, что он привнес в нашу команду, просто великолепно, поскольку мы многое просим от него, многому приходится учиться на лету, так как мало времени на тренировки. Так что он многое делает на лету, и он великолепен», – сказал Лю.

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