Тайрон Лю: «Расселл Уэстбрук на 100 процентов вовлечен, и он великолепен»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что очень доволен тем, как Расселл Уэстбрук вписался в команду.

«Он на 100 процентов вовлечен, и он великолепен. Даже в последнем матче, когда он не вернулся на площадку, он просто разговаривал с Терэнсом Мэнном, разговаривал с парнями, оставался вовлеченным, болел за партнеров по команде, и это было очень важно.

То, что он привнес в нашу команду, просто великолепно, поскольку мы многое просим от него, многому приходится учиться на лету, так как мало времени на тренировки. Так что он многое делает на лету, и он великолепен», – сказал Лю.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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5 комментариев

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vadim_FCB
Вот эта стадия - она самая замечательная. Надеюсь в ЛАК она затянется. В ЛАЛ так же было полтора года. "Он хорош, он звезда, он делает нас лучше"... Хе хе...
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Rezo Robakidze
Прочитал статью Сошникова?
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Dmitry Trepov
Сошников, ваш выход
+1
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Левый аккаунт Дюрэнта
Поздравляю Балмера с ещё одним слитым сезоном.
+4
-1
+3
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Nikita Dorodenko
Если кратко: «Когда он не вернулся на площадку, он был великолепен»
+7
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