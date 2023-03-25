Бранислав Вичентич: «Попасть в восьмерку было только мечтой»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Парма-Пари Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич после победы над «Пармой» (85:59) и выхода команды в плей-офф Лиги ВТБ, признался, что мог только мечтать о попадании в восьмерку сильнейших.

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам и игрокам. Сначала попасть в восьмерку было только мечтой. Сейчас это реальность. Считаю 8 из 10 побед хорошим завершением регулярного чемпионата в группе «Б».

Уверен, что «Автодор» должен играть в плей-офф. Качество команды, история и другие факторы – все это на стороне «Автодора».

Вы видели, начало игры у нас не получилось, не было достаточно концентрации в первые 5-6 минут. Но остальные 30-35 минут были прекрасны. Отлично защищались, отлично атаковали, и ребята сегодня молодцы.

Сейчас нет никаких мыслей по поводу предстоящего противостояния с ЦСКА. У нас есть время для подготовки. Сегодня наша голова была занята только игрой против «ПАРМЫ-ПАРИ», – сказал Вичентич.

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