Бранислав Вичентич о матче с «Пармой»: «Будем бороться изо всех сил»
Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ против «Пармы».
«Сейчас конец сезона, и это нормально, что у нас возникают некоторые проблемы. Но с тех пор, как я пришел в команду, есть одна цель, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы достичь ее.
Последняя игра регулярного чемпионата против «Пармы» может открыть для нас двери в плей-офф. Мы знаем это и сделаем все возможное, чтобы победить перед нашими болельщиками дома», – сказал Вичентич.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
Комментарии