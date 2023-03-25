Бранислав Вичентич о матче с «Пармой»: «Будем бороться изо всех сил»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ против «Пармы».

«Сейчас конец сезона, и это нормально, что у нас возникают некоторые проблемы. Но с тех пор, как я пришел в команду, есть одна цель, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы достичь ее.

Последняя игра регулярного чемпионата против «Пармы» может открыть для нас двери в плей-офф. Мы знаем это и сделаем все возможное, чтобы победить перед нашими болельщиками дома», – сказал Вичентич.

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