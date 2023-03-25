Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – МБА, «Автодор» встретится с «Пармой»

В субботу, 25 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет московскую , саратовский « » встретится с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 29-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 22-9, Нижний Новгород – 17-14, Локомотив-Кубань – 17-14, МБА – 14-17.

Группа Б

Положение команд: Парма – 16-15, Автодор – 14-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-26, Минск – 2-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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