Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – МБА, «Автодор» встретится с «Пармой»
В субботу, 25 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Нижний Новгород» примет московскую МБА, саратовский «Автодор» встретится с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 25 марта, 15.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 29-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 22-9, Нижний Новгород – 17-14, Локомотив-Кубань – 17-14, МБА – 14-17.
Группа Б
- Дата проведения
- 25 марта, 17.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: Парма – 16-15, Автодор – 14-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-26, Минск – 2-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии