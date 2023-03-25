Мэк Маккланг и Винс Кантер снялись в рекламе фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Победитель последнего конкурса данков и легенда НБА Винс Кантер снялись в рекламе фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

Маккланг выиграл конкурс данков, который состоялся в феврале этого года в рамках Звездного уикенда НБА-2023. Картер был победителем данк-контеста в 2000 году и считается одним из лучших данкеров в истории лиги.

Маккланг – топ, но его участие в конкурсе данков – это неправильно