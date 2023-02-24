Мэк Маккланг позвонил в колокол перед матчем «Сиксерс» с «Гризлис»
Разыгрывающий «Филадельфии» Мэк Маккланг перед началом домашнего матча против «Мемфиса» (110:105) по местной традиции позвонил в колокол.
Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити.
Защитник начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.
Колокол Свободы — старинный колокол в Филадельфии, штат Пенсильвания, один из наиболее известных символов США. По легенде, именно его звон сообщил жителям города о подписании Декларации независимости США.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
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