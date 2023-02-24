Мэк Маккланг позвонил в колокол перед матчем «Сиксерс» с «Гризлис»

Разыгрывающий «Филадельфии» перед началом домашнего матча против « » (110:105) по местной традиции позвонил в колокол.

Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити.

Защитник начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.

Колокол Свободы — старинный колокол в Филадельфии, штат Пенсильвания, один из наиболее известных символов США. По легенде, именно его звон сообщил жителям города о подписании Декларации независимости США.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта