Мэк Маккланг признан лучшим игроком недели в G-лиге
Победитель конкурса данков этого года Мэк Маккланг был признан лучшим игроком прошедшей недели в G-лиге.
23-летний разыгрывающий, который в феврале подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», продолжает играть в G-лиге.
На минувшей неделе его показатели за «Делавэр» составили 28,7 очка, 4,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч при 61,9% из-за дуги.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
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