Мэк Маккланг признан лучшим игроком недели в G-лиге

Победитель конкурса данков этого года был признан лучшим игроком прошедшей недели в G-лиге.

23-летний разыгрывающий, который в феврале подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», продолжает играть в G-лиге.

На минувшей неделе его показатели за «Делавэр» составили 28,7 очка, 4,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч при 61,9% из-за дуги.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта