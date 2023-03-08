Мэк Маккланг признан лучшим игроком недели в G-лиге

Теги Филадельфия НБА видео G-лига Мэк Маккланг Баскетбол

Победитель конкурса данков этого года Мэк Маккланг был признан лучшим игроком прошедшей недели в G-лиге.

23-летний разыгрывающий, который в феврале подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», продолжает играть в G-лиге.

На минувшей неделе его показатели за «Делавэр» составили 28,7 очка, 4,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч при 61,9% из-за дуги.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

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