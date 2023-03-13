Заместитель комиссионера: «Нет сомнений – мы должны внести некоторые коррективы в Матч всех звезд»

Теги Денвер НБА Матч всех звезд НБА Майкл Мэлоун Мэк Маккланг Баскетбол

Заместитель комиссионера лиги Марк Тейтум рассказал о стратегии развития Матча всех звезд.

«Нет сомнений – мы должны посмотреть на Матч всех звезд, внести некоторые коррективы и продолжить обеспечивать зрелищный продукт для болельщиков.

В этом году у нас было рекордное количество [1,75 миллиарда] фанатов – в социальных сетях и в цифровом формате по всему миру. Выступление Мэка Маккланга на субботнем вечере всех звезд побило все рекорды.

В то же время мы должны быть осторожны. Это выставочная игра, поэтому мы не хотим, чтобы игроки получали травмы.

Поймите: здесь нужно найти баланс. Это то, к чему мы стремимся – и, кстати, ведем разговоры с игроками о том, что мы могли бы сделать по-другому в следующем году», – заявил Тейтум.

Ранее главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун назвал Матч всех звезд 2023 «худшим баскетбольным матчем в истории».

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