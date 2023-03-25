Василий Карасев: «Если подводить итоги регулярки, то выполнили программу максимум»

Теги Василий Карасев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев после победы над «Нижний Новгородом» (69:55) заявил, что его команда выполнила программу максимум, выйдя в плей-офф Лиги ВТБ с 6-го места.

«Спасибо парням за борьбу. Сегодня они сделали то, чего мы от них ждем. Отдали 18 передач, не так часто теряли мяч, очень здорово отыграли в концовке – с должной агрессией, помогая друг другу. Контролировали ход встречи, поэтому заслуженно победили.

Если подводить итоги регулярки, то мы выполнили не то, что программу минимум – программу максимум.

Да, у нас были провальные игры на втором этапе, но этому частично есть и объективные объяснения. На нас свалилось довольно много травм, где-то парни не выдерживали такого графика, потому что не привыкли играть в подобном режиме. Но я всегда говорю, что мы учимся по ходу.

Бились с «Зенитом», бились с ЦСКА, дважды обыграли «Нижний». Главное, что парни растут. Да, есть определенные проблемы, но если взять их игру сейчас и в начале сезона – рост очевиден», – сказал Карасев.

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