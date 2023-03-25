Василий Карасев: «Если подводить итоги регулярки, то выполнили программу максимум»

Главный тренер МБА Василий Карасев после победы над «Нижний Новгородом» (69:55) заявил, что его команда выполнила программу максимум, выйдя в плей-офф Лиги ВТБ с 6-го места.

«Спасибо парням за борьбу. Сегодня они сделали то, чего мы от них ждем. Отдали 18 передач, не так часто теряли мяч, очень здорово отыграли в концовке – с должной агрессией, помогая друг другу. Контролировали ход встречи, поэтому заслуженно победили.

Если подводить итоги регулярки, то мы выполнили не то, что программу минимум – программу максимум.

Да, у нас были провальные игры на втором этапе, но этому частично есть и объективные объяснения. На нас свалилось довольно много травм, где-то парни не выдерживали такого графика, потому что не привыкли играть в подобном режиме. Но я всегда говорю, что мы учимся по ходу.

Бились с «Зенитом», бились с ЦСКА, дважды обыграли «Нижний». Главное, что парни растут. Да, есть определенные проблемы, но если взять их игру сейчас и в начале сезона – рост очевиден», – сказал Карасев.

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