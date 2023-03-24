Василий Карасев: «Матч в Нижнем Новгороде – последний шанс проверить нашу обойму перед плей-офф»

Теги Василий Карасев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал о задачах команды в последнем матче регулярки Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Матч в Нижнем Новгороде – последний шанс проверить нашу обойму перед плей-офф. Мы должны дать передохнуть лидерам и предоставить чуть больше времени тем, кто играл меньше.

Для этих парней завтрашняя игра – шанс показать, что на них можно рассчитывать в серии с «Зенитом». В 5-6 человек играть в матчах на выбывание невозможно, поэтому ждем от каждого максимальной отдачи», – заявил Карасев.

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