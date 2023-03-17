Суд отклонил жалобу «Црвены Звезды» об избиении баскетболиста
Центровой «Партизана» Матиас Лессор избежал уголовного преследования после жалобы «Црвены Звезды». Прокуратура считает, что действия Лессора нельзя рассматривать как насильственное поведение на спортивном мероприятии.
Жалоба была отклонена с учетом многолетней практики прокуратуры и апелляционного суда.
«Участники спортивных соревнований и мероприятий не могут являться исполнителями данного преступного деяния», – пишет Telegraf.rs
Петрушев сможет защитить себя только в частном порядке, говорится в сообщении.
Таким образом, центровой «Партизана» Матиас Лессор ограничился трехматчевой дисквалификацией в Адриатической лиге и штрафом в размере десяти тысяч евро.
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