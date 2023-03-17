Суд отклонил жалобу «Црвены Звезды» об избиении баскетболиста

Центровой «Партизана» избежал уголовного преследования после жалобы « ». Прокуратура считает, что действия Лессора нельзя рассматривать как насильственное поведение на спортивном мероприятии.

Жалоба была отклонена с учетом многолетней практики прокуратуры и апелляционного суда.

«Участники спортивных соревнований и мероприятий не могут являться исполнителями данного преступного деяния», – пишет Telegraf.rs

Петрушев сможет защитить себя только в частном порядке, говорится в сообщении.

Таким образом, центровой « » Матиас Лессор ограничился трехматчевой дисквалификацией в лиге и штрафом в размере десяти тысяч евро.

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