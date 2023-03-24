Бывший игрок НБА Эван Тернер выразил мнение, что « » пройдет в серии плей-офф «Филадельфию».

По мнению Тернера, защитнику удастся сдержать лидера «Сиксерс» , который претендует на приз MVP.

«Я без вариантов выбираю «Селтикс». Если Маркусу Смарту надо будет сыграть против Эмбиида, возможно, он способен прикрыть его. Он уже делал это в прошлом», – заявил Тернер.

Центровой «Филадельфии» является одним из главных претендентов на MVP. Он набирает 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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