Эван Тернер: «Маркус Смарт способен прикрыть Джоэла Эмбиида»

Теги Бостон Филадельфия НБА Эван Тернер Маркус Смарт Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывший игрок НБА Эван Тернер выразил мнение, что «Бостон» пройдет в серии плей-офф «Филадельфию».

По мнению Тернера, защитнику Маркусу Смарту удастся сдержать лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который претендует на приз MVP.

«Я без вариантов выбираю «Селтикс». Если Маркусу Смарту надо будет сыграть против Эмбиида, возможно, он способен прикрыть его. Он уже делал это в прошлом», – заявил Тернер.

Центровой «Филадельфии» является одним из главных претендентов на MVP. Он набирает 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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Sonder
190 cмарт способен прикрыть 210 хрень поливающую через руки в лоб в течение последнего месяца с 60+фг%
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Телохранитель Джеймса Уорти
А Хорфорд и Уильямс там на что?
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Мурзин Ринат
Защита Бостона кстати и правда идеально работает на такие команды где есть лидеры, Бруклин, Бакс, но какие проблемы были с Хит, и особенно против команд вроде Гсв с сумасшедшим движение мяча, мы видели , что творили со Смартом!
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