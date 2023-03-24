Эван Тернер: «Маркус Смарт способен прикрыть Джоэла Эмбиида»
Бывший игрок НБА Эван Тернер выразил мнение, что «Бостон» пройдет в серии плей-офф «Филадельфию».
По мнению Тернера, защитнику Маркусу Смарту удастся сдержать лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который претендует на приз MVP.
«Я без вариантов выбираю «Селтикс». Если Маркусу Смарту надо будет сыграть против Эмбиида, возможно, он способен прикрыть его. Он уже делал это в прошлом», – заявил Тернер.
Центровой «Филадельфии» является одним из главных претендентов на MVP. Он набирает 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.
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