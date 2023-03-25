46 очков Джоэла Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Голден Стэйт» в пятницу победил на домашней арене «Филадельфию» со счетом 120:112.

В активе центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида 46 очков, 9 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

За 38 минут Эмбиид реализовал 13 из 23 с игры и 19 из 22 с линии.

Эмбиид в 12-й раз за сезон набрал 40 и более очков.

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1 комментарий

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Nightblackwolf
МВП доминировал всю игру, выдал +13, но остальной старт выдал -13. Играл один.
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