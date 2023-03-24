Лука Дончич оштрафован на 35 000 долларов за «неуместный и непрофессиональный жест в сторону арбитра»

Звездный разыгрывающий « » был оштрафован на 35 000 долларов за «неуместный и непрофессиональный жест в сторону арбитра», говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.

Дончич в концовке матча против « » (125:127) показал жест, означающий, что судьи куплены.

Словенец был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол у Дрэймонда Грина, когда Дончич пытался забросить из-под кольца за 6 секунд до конца при счете 125:122 в пользу «Уорриорз».

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