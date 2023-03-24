Лука Дончич оштрафован на 35 000 долларов за «неуместный и непрофессиональный жест в сторону арбитра»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич был оштрафован на 35 000 долларов за «неуместный и непрофессиональный жест в сторону арбитра», говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.

Дончич в концовке матча против «Голден Стэйт» (125:127) показал жест, означающий, что судьи куплены.

Словенец был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол у Дрэймонда Грина, когда Дончич пытался забросить из-под кольца за 6 секунд до конца при счете 125:122 в пользу «Уорриорз».

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Can
Ответ Sanan1908
Интересно , есть человек, который считает все эти штрафы?)) хотелось бы узнать , сколько в конце сезона нба заработала от штрафов)
эти штрафы ни о чем из за раздутых зарплат
не то что раньше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Sanan1908
Интересно , есть человек, который считает все эти штрафы?)) хотелось бы узнать , сколько в конце сезона нба заработала от штрафов)
эт же РПЛ.. конечно есть))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Интересно , есть человек, который считает все эти штрафы?)) хотелось бы узнать , сколько в конце сезона нба заработала от штрафов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Starkom
Надо эти 35 тысяч судье отдать, тогда жест станет пророческим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
маловато, но выше чем обычно. Пухляш тут немного оборзел. пусть худеет, наукой будет что так Грина не продавить было ни авторитет ни массу))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zybazy
Козявки растирал, чтоб сцепление с мясом повысить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Antonoivich
Он же ему сердечко показывает!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий