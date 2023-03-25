Джейсон Кидд: «Мы были ужасны в первой четверти матча с «Шарлотт». Не увидел желания и интереса»

Теги Шарлотт Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд раскритиковал команду после поражения от «Шарлотт» (109:117).

«Мы были ужасны в первой четверти. Не увидел у игроков желания и интереса. Старание на нулевом уровне.

Нас надо было освистывать не в третьей, а уже в первой четверти», – заявил Кидд.

В середине третьей четверти, когда «Даллас» уступал аутсайдеру сезона НБА 18 очков, болельщики освистали команду.

У «Хорнетс» не было трех игроков стартовой пятерки, команда проводила второй матч за два дня.

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