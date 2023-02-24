Джейсон Тейтум исполнил ключевое добивание в овертайме матча с «Индианой»
«Бостон» в первом матче после возобновления регулярного чемпионата НБА одолел «Индиану» в овертайме – 142:138.
На исходе дополнительной 5-минутки важное попадание записал на свой счет Джейсон Тейтум, который добавил мяч в корзину при «+2» за 10,4 секунды до сирены.
Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон после этого промахнулся из-за дуги. Участник конкурса снайперов НБА также смазал дальний бросок на исходе основного времени при счете 125:125.
На счету Тейтума 31 очко, 12 подборов и 7 передач.
Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое
«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА
Комментарии