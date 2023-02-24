Джейсон Тейтум исполнил ключевое добивание в овертайме матча с «Индианой»

« » в первом матче после возобновления регулярного чемпионата НБА одолел «Индиану» в овертайме – 142:138.

На исходе дополнительной 5-минутки важное попадание записал на свой счет , который добавил мяч в корзину при «+2» за 10,4 секунды до сирены.

Разыгрывающий «Пэйсерс» после этого промахнулся из-за дуги. Участник конкурса снайперов также смазал дальний бросок на исходе основного времени при счете 125:125.

На счету Тейтума 31 очко, 12 подборов и 7 передач.

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