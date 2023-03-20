Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт во время беседы с бывшим одноклубником выразил мнение, что лучшим игроком «Милуоки» на данный момент является разыгрывающий Дрю Холидэй.

Слушая Гарнетта, Пирс несколько раз с улыбкой повторял, что лучший игрок «Бакс» – .

«Ты смотришь за игрой Холидэя? Ты видел, как он прихватил Де’Аарона Фокса? Он вполне способен исполнить ключевой трехочковый, затем вернуться в защиту и отработать... он лучший игрок «Бакс» прямо сейчас. Дрю является лидером, если мы говорим о «Бакс».

– лучший игрок « » во второй половине сезона. Яннис пропускал несколько матчей», – заявил Гарнетт.

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