Кевин Гарнетт: «Дрю Холидэй – лучший игрок «Милуоки» во второй половине сезона»
Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт во время беседы с бывшим одноклубником Полом Пирсом выразил мнение, что лучшим игроком «Милуоки» на данный момент является разыгрывающий Дрю Холидэй.
Слушая Гарнетта, Пирс несколько раз с улыбкой повторял, что лучший игрок «Бакс» – Яннис Адетокумбо.
«Ты смотришь за игрой Холидэя? Ты видел, как он прихватил Де’Аарона Фокса? Он вполне способен исполнить ключевой трехочковый, затем вернуться в защиту и отработать... он лучший игрок «Бакс» прямо сейчас. Дрю является лидером, если мы говорим о «Бакс».
Дрю Холидэй – лучший игрок «Милуоки» во второй половине сезона. Яннис пропускал несколько матчей», – заявил Гарнетт.
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