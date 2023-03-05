Пол Пирс: «Мне плевать, что вы говорите о Морэнте. Я тоже носил пистолет»

Бывший игрок НБА Пол Пирс выразил непопулярное мнение о ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» .

«Мне плевать, что вы все говорите о Джа. Я носил пистолет после того, как получил ножевое ранение. Вы не знаете, через что он проходит. Каждому есть что сказать, пока вы не узнаете, что на самом деле происходит в чьей-то жизни. Когда ты черный и богатый, ты – мишень. Точка», – написал Пирс на странице в соцсети.

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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