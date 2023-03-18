Трэй Янг спровоцировал потерю у Стефа Карри в ключевой момент матча

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг удачно сыграл в защите против лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри в ключевой момент матча между командами в пятницу.

Янг спровоцировал потерю у Карри, выбив мяч из его рук, и набрал 2 очка в быстрой атаке – 125:119.

В активе Янга 25 очков, 6 подборов и 12 передач, потеря стала для Карри 6-й в матче.

«Хоукс» победили со счетом 127:119.

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