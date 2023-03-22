Василий Карасев: «Игроки МБА должны понять, способны они показывать необходимый уровень или нет»
Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что в матче против «Зенита» (62:90) использовал более широкую ротацию, чтобы проверить, на кого можно рассчитывать в плей-офф.
«Если говорить о позитивных моментах — это первые пять минут и заключительная четверть, где у нас были хорошие атаки. В остальном — очень слабо сыграли в защите.
Где-то сознательно рисковали, проводили более широкую ротацию, чтобы проверить, на кого можем рассчитывать в плей-офф. Нужно делать выводы, а игроки должны понять, способны они показывать необходимый уровень или нет», – сказал Карасев.
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