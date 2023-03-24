Максим Личутин возвращается в МБА из аренды в «Нижнем Новгороде»

Разыгрывающий Максим Личутин (22 года, 190 см) возвращается в из «Нижнего Новгорода».

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В «НН» Личутин выступал на правах аренды. В 18 матчах Лиги ВТБ Максим набирает 2,7 очка и 0,5 передачи в среднем за игру.

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