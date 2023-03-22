Единая лига ВТБ. МБА – «Зенит», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом»

В среду, 22 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся три матча.

В группе «А» столичная МБА примет санкт-петербургский «Зенит», в Москве сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-7, – 21-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-13, – 14-16.

Группа Б

Положение команд: Парма – 15-15, Автодор – 14-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, – 5-25, Минск – 2-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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