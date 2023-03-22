Единая лига ВТБ. МБА – «Зенит», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом»

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В среду, 22 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

В группе «А» столичная МБА примет санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА в Москве сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

МБА – Зенит
Дата проведения
22 марта, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

ЦСКА – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
22 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.

Группа Б

Парма-Пари – Астана
Дата проведения
22 марта, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 15-15, Автодор – 14-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-25, Минск – 2-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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