Единая лига ВТБ. МБА – «Зенит», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом»
В среду, 22 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
В группе «А» столичная МБА примет санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА в Москве сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 22 марта, 19.30, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 22 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 22 марта, 17.30, «УДС Молот»
Положение команд: Парма – 15-15, Автодор – 14-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-25, Минск – 2-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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