Игрок « » считает, что лидер команды Джа Морэнт разберется с трудностями, с которыми столкнулся в последнее время.

Морэнт недавно отбыл 8-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в прямом эфире социальной сети.

«Джа 23 года, но он взрослее этих лет. Вы видели его папу и маму – крепкие, надежные люди – плюс те, кто находится в его окружении, все они способны поддержать и помочь. Так что я думаю, что у Джа есть все, чтобы справиться со всем этим. Он должен знать, что ему не требуется решать все одному. У него есть, на кого опереться: игроки, тренеры, вся организация на его стороне. Надеюсь, весь город Мемфис тоже», – заявил Бэйн.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры